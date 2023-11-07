2023台北夜市打牙祭特別以招募「平民美食評鑑家」的方式，至台北市十大夜市試吃後推薦出來的166道夜市美食，經網路票選及美食專家評審決選後，今(7)日公佈名單並進行頒獎，其中精選的10項美食中，由南機場夜市豪奪5項全壘打，風光成為這次頒獎的最大贏家。

台北市市場處介紹，本屆評審委員由The Studio共同創辦人暨風格私廚主廚林佳蓉、國民媽媽陳宜芳及米其林推薦餐廳Monsoon主廚廖永勛擔任；廖永勛表示，本次由平民美食評鑑家推薦出來的166道夜市美食，包含主食、配菜、冰品、甜食、飲品、水果類等，表達出夜市多元的飲食風格，票選出來的前20道夜市美食，決選時從口味、選材、入口驚艷度及食後幸福感等四項指標來做最後的評選。

北市市場處指出，最終獲得本屆十大夜市神美食榮譽肯定的攤位及料理名單，分別為分別自南機場夜市「章學友章魚燒」、「橘太郎爆漿雞蛋糕」、「銘鄉豬高飯」、「MUSA咖哩餅」、「洪記鹹粥」，寧夏夜市「林振櫂」，延三夜市「蔘源藥頭排骨」、「汕頭老牌四神湯」，士林夜市「家鄉碳烤雞排」，梧州街夜市「老三豬腳」，獲獎單位都可獲得5000元獎金。

台北市副市長林奕華表示，一年一度的台北夜市打牙祭主要是希望透過活動的舉辦，讓更多人了解台北夜市文化與台北城市生活的關係，以及鼓勵認真及努力經營的夜市攤商朋友，繼續為美食而堅持。也邀請市民朋友多多到夜市品嚐美好的味道。

旗下商家一舉豪奪5項肯定的南機場夜市自治會長林督欽表示，能夠全壘打很意外，過去在疫情期間南機場夜市並未受到疫情影響，因為夜市的主要客源是在地居民以及熟客老饕，南機場夜市就像是中正萬華的「灶跤（台語：廚房）」，就像回家的味道，因此才會得到這麼多青睞。