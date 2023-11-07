有鑑於過敏性疾病盛行率在全球各國正逐步攀升，中亞聯大醫療團隊日前分析5年來曾經到院安排過敏原抽血檢測近萬名患者，細分出國人最容易過敏的36種物質，以粉塵螨、屋塵螨 、家塵、蟑螂混合物、螃蟹、蛤蜊、蝦子、貓皮屑、豬草和花生為前10名。（亞大醫院提供／潘虹恩台中傳真）

愈來愈多民眾喜愛飼養「毛小孩」，甘當「鏟屎官」，不過中亞聯大醫療團隊分析近萬名患者血液過敏原，發現36種過敏原比例均呈現男高於女，唯有「貓、狗皮屑」類過敏原，是女性顯著高於男性；醫師7日提醒民眾，過敏嚴重恐致命，民眾飼養毛孩務必關注自身的過敏情況。

亞大醫院檢驗科團隊、亞大醫學檢驗暨生物技術學系及中國附醫臨床試驗中心合作，分析5年來曾經到院安排過敏原抽血檢測近萬名患者，細分出國人最容易過敏的36種物質，包括吸入性、食物性、接觸性等3大類過敏原加以比對，研究結果日前獲發表於國際期刊《British Journal of Biomedical Science》，顯見過敏疾病議題深受重視。

根據衛福部統計，國內每年有高達355萬人次因過敏疾病就醫，不僅患者飽受困擾，健保負擔更是日益沉重。亞洲大學附屬醫院檢驗科主任余志強說，過敏性疾病盛行率在全球各國正逐步攀升，典型過敏性疾病包括氣喘、鼻炎、異位性皮膚炎、結膜炎、食物過敏、藥物過敏、昆蟲過敏和過敏性休克等，嚴重者有致命風險。

余志強指出，研究分析顯示，國人前10名過敏原分別為粉塵螨（41.8％）、屋塵螨 （37.9％）、家塵（24.6％）、蟑螂混合物（17.7％）、螃蟹（12.6％）、蛤蜊（9.8％）、蝦子（9.1％）、貓皮屑（8.1％）、豬草（8％）和花生（7.8％），且多數民眾體內有1種以上過敏原；單以「食物性過敏原」統計，螃蟹、蛤蜊、蝦子、花生和牛肉則名列前5名。

余志強指出，36種過敏原統計數據中，性別比例多呈現「男高於女」，尤其男性在「家居塵蟎」和「蟑螂混合物」等室內過敏原的敏感率高達47.4％及42.8％，唯獨「貓皮屑」、「狗皮屑」反倒是「女高於男」，分別為9.2％比7.6％及7.6％比6％，提醒養寵物的女性務必關注自身的過敏情況。

亞大醫院過敏免疫風濕科副院長蔡肇強調「預防勝於治療」，想要緩解過敏性疾病的症狀與不適，遠離過敏原是最根本的防治方式，民眾不妨先了解自身體質及過敏原，盡量避免和減少接觸，才是最好的保健之道。