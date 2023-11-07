台東縣府社會處舉辦兒童遊戲場安全管理人員訓練。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府社會處舉辦今年第2場兒童遊戲場安全管理人員訓練，課程內容包括兒童遊戲場相關法令規範、基本保養與維護、安全管理程序與方法以及兒童遊戲事故傷害預防與危機處理等，包括縣府相關局處、各鄉鎮公所、國小、幼兒園、遊樂園等人員參與。

「安全管理人員是兒童遊戲安全第1道防線」，台東縣府表示，為提升相關從業人員安全管理的專業知識與技能、強化緊急事故應變處理能力，課程結束後人員必須通過測驗才能取得結業證明。

社會處長陳淑蘭指出，為維護兒童遊戲場設施安全，防止兒童傷害事件發生，縣府依據衛生福利部訂頒「兒童遊樂設施安全管理規範」，每年辦理安全管理人員訓練。設施設置者應向主管機關提供符合國家標準及法規試驗報告與合格保證書、投保公共意外險，另管理人員應有安全管理人員結業證書、每日進行設施目測檢查、每月定期檢查填寫自主檢查表，台東縣統計至112年上半年共計列管兒童遊戲場187家備查率已達99.46％。

台東縣長饒慶鈴表示，孩子是每位家長的寶貝，更是國家社會的希望，兒童身心發展未臻成熟，所以需要大家更多的看顧，我們有責任提供兒童妥適的照顧，因此，台東縣政府特別重視兒童權益面向的保障與守護，期以整合性、預防性的照護來守護每1位兒童，讓孩子在最好、最安全的環境下成長。