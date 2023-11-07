11月5日第三屆兩岸共同市場海河論壇在天津舉行，論壇由海峽兩岸關係研究中心、臺灣兩岸共同市場基金會、兩岸關係南開大學研究基地、天津市臺灣同胞投資企業協會共同主辦。號召兩岸研究機構、高等院校的專家學者和大陸台企聯榮譽會長等企業界代表近百人參與，以「激發新活力，塑造新動能」為主旨，進行一系列演講和交流活動。

天津市委常委冀國強表示，天津積極貫徹中央政策，推動建設現代化城市發展。他強調，匯聚來自兩岸的專家學者的智慧和建議，能有助於社會吸取多元思維，為整體社會注入新的動能，同時激勵企業在大陸發展中尋找到新的生機。

海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪表示，疫情過後大陸經濟復甦，以穩定發展的腳步持續向前推進，這為企業提供了廣泛的發展機會。同時，大陸政府為企業提供多項優惠政策，打造了一個優越的商業環境，開拓更加廣闊的市場，實現豐碩的成果。

全國台聯副會長楊毅周和臺灣兩岸共同市場基金會董事長詹火生皆表示， 期盼有更多的人能夠深入大陸，親身見證大陸這些年來的飛速成長現代化的成就。希望見到未來能有更多的合作和資源共享，實現共榮前景。