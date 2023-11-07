芥藍為餐桌上常見的青菜種類，以深秋到初春最好吃。對此，骨科醫師張曜任分享，芥藍是鈣質豐富的青菜，鈣含量比牛奶還要高，有助於強健骨骼；此外，還具有抗癌、護眼、防心血管疾病、降低過敏和氣喘機率等作用，可說是寶藏蔬菜。不過，許多人會害怕芥藍的苦味，不妨可在烹調時加入油、糖，汆燙後再炒，即可有效去除。

張曜任在《健康好生活》節目上提到，乳製品為良好的補鈣來源，但對於乳糖不耐的人來說，不妨可嘗試攝取3分之2碗的綠色青菜，其中芥藍就是不錯的選擇。他指出，每100公克的芥藍，即含有181毫克的鈣質，含量甚至比牛奶還要高。

不僅如此，芥藍還有許多營養好處，張曜任提到，其屬於十字花科家族的一員，含有硫代葡萄糖苷，在身體裡面可以轉化成異硫氰酸酯，能加速身體排除致癌物；富含類胡蘿蔔素，能在體內轉化成維生素A，對視力保健有益；含有葉酸，根據研究指出，若體內葉酸含量充足，能降低過敏、氣喘發生率。

張曜任補充，骨骼生長需要鈣，但很多人都忽略了，其還需要膠原蛋白。他比喻，鈣質就像骨骼中的水泥，而膠原蛋白就如同它的鋼筋，芥藍因含有豐富的維生素C，能促進膠原蛋白合成；同時，還含有維生素K，能防止鈣沉積於血管當中，防止血管鈣化，對心血管健康產生正面影響。

然而，很多人會怕芥藍的苦味，農糧署指出，主要是跟裡面含的有機鹼和金雞納霜成分有關，雖吃起來苦，卻有助促進食欲、消暑解熱與腸胃蠕動。而想要去除苦味，建議可以先燒一鍋水，加入油、糖汆燙芥藍；接著炒鍋倒入油後，放入蒜片爆香；最後放入芥藍炒熟，加入糖、鹽拌勻即可。要注意的是，糖要在芥藍炒熟後再加，拌一拌起鍋，才不會變黑。