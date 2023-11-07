為鼓勵民眾使用國際快捷服務，中華郵政公司於11月13日至12月15日舉辦「交寄國際快捷抽好禮」活動，凡於活動期間內交寄國際快捷郵件，且郵件未撤回、未經安檢或海關退回不予交寄者，該郵件號碼即符合抽獎資格，獎項包含iPhone 15 256G、王品集團餐券、全聯禮券及幸福郵你卡套等168個獎項。

中華郵政表示，目前可收寄出口國際快捷郵件的寄達國／地區共有74個，並已全面停收各類國際航空郵件之「緊急情況附加費」，歡迎民眾多加利用。

因各國郵政於耶誕及新年期間業務繁忙，如欲寄送耶誕或新年郵件，中華郵政籲請民眾儘早交寄。

另寄往美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港及日本郵政之商品類郵件，包含國際商品快捷、國際包裹、國際e小包、國際掛號小包、國際平常小包，請先至中華郵政全球資訊網「EZPost線上交寄」網頁（https：／／ezpost.post.gov.tw／itmatt／），輸入郵件資料並列印發遞單及商業發票後，至郵局窗口完成交寄，系統自動傳遞電子通關資訊（ITMATT）至該國郵政，以加速郵件通關。