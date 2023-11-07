民進黨總統參選人賴清德備戰2024大選，今(7日)公布挺賴八家將名單，由曾在2014年為民眾黨總統參選人柯文哲打台北市長選戰的新黨前立委姚立明擔任主任委員，引發討論。前立委郭正亮表示，賴此舉就是要針對柯文哲，黨內了解國民黨的人很多、藍營候選人侯友宜較容易預測，可是「柯文哲比較捉摸不到，柯文哲是很複雜的現象」，也意外名單中竟沒有綠營老將段宜康、羅文嘉。

賴清德陣營今公布8名核心小組名單，包含決策委員會召集人邱義仁、後援總會總會長陳茂仁、國政顧問團召集人鄭麗君、總督導卓榮泰、主任委員姚立明、總協調林佳龍、總幹事潘孟安及榮譽主委蘇貞昌。

郭正亮今在民眾黨網路節目《民眾之聲／眾亮集》直言，賴清德找姚立明擔任主委，代表賴已經把柯文哲當成主要對手，因為姚立明最熟的人就是柯文哲，「這就是針對柯文哲啦，還用說嗎？」因為了解國民黨的民進黨人一大堆，可是柯文哲比較捉摸不到。

民進黨內也有很多熟悉柯文哲的人，但郭正亮認為，大部分都只是曾當過柯文哲幕僚，但有進到柯文哲競總核心的很少，像是常自稱前柯文哲幕僚的前民眾黨中央委員張益贍、前柯文哲LINE官方帳號管理員吳靜怡（Grace），對柯文哲很有意見、會發表看法，但這些人只了解皮毛，「柯文哲是一個很複雜的現象」。

對於賴清德的主委人選，郭正亮也提出另一個考慮，姚立明是非傳統綠營，而賴現在的幕僚都是傳統綠。對於賴此舉形同自曝最害怕的對手是柯文哲，郭也坦言，這沒辦法，真的就是這樣，不然賴不會輪番攻擊柯文哲，且侯友宜比較可以預測，但柯文哲很難預測。還不確定姚立明當主委會浮上檯面到甚麼程度，是否會代表賴陣營上電視，因為賴的幕僚蠻多人。

郭正亮指出，原先也傳出民進黨老將前立委段宜康、黨前秘書長羅文嘉會接主委，結果這兩個人都沒有被選中還蠻意外的，卓榮泰輩分很高、跟羅文嘉是合作關係，但名單只有卓榮泰沒有羅文嘉就蠻怪，而他認為新潮流最厲害的輔選員就是邱義仁跟段宜康，但只有邱義仁卻沒有段宜康，這也蠻怪的。