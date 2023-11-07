新竹市寡婦樓都更案延燒，時代力量立委邱顯智今天召開記者會指出，針對此弊案，國防部應立即發函給新竹市政府暫停環評和都更程序，讓民眾看到政府的態度，再來好好處理解約的法律程序。

國防部下午發布新聞稿表示，國防部於民國102年依眷改計畫，將大面積土地以公辦都更方式，委託內政部國土管理署（城鄉分署），辦理「新竹寡婦樓公辦都更」國有土地活化及公開招商評選事宜。

國防部指出，案經法院判決，得標的最優申請人因不法行為影響招商公正，國防部政治作戰局已依法依約函請城鄉分署、新竹市政府審查撤銷最優申請人及解除契約可行性，後續將與相關單位會商後並適法處置。

新竹市政府啟動遭擱置多年的寡婦樓都更案，過程引來外界質疑。邱顯智今天在立法院召開「中止寡婦樓舞弊都更案，國防部應依法啟動解約程序」記者會，提出相關說明。

邱顯智說明，新竹寡婦樓都更案是國防部政治作戰局在馬政府時代，以活化眷村土地之名，大批甩賣手上的眷村土地，委託內政部營建署辦理都更招商，結果當時承辦的營建署官員卻趁機大肆收賄，爆發一連串的眷改弊案。

邱顯智表示，他之前召開記者會揭露新竹寡婦樓都更案招標涉及行賄舞弊，經法院一審判決有罪，國防部當時回應會依法處理都更契約，但過了42天，國防部未拿出方法，而是用「契約無相關規定」的說法說明。

邱顯智認為，國防部並非無法處理，可依據政府採購法第50條條文，有影響採購公正的違反法令行為，就應該撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失。

邱顯智呼籲，新竹市珍貴的土地與歷史建築，不應該淪為官商勾結的犧牲品，國防部應立即發函給新竹市政府暫停環評和都更程序，再來處理解約的法律程序。