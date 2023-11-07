南韓團體神話成員JunJin的父親Charlie Park驚傳離世，享壽68歲。JunJin經紀公司Liveworks Company也於7日證實，而JunJin父親的葬禮，將於9日在京畿道安養市安養醫院殯儀館舉行。

根據韓媒綜合報導，神話成員JunJin父親Charlie Park 2004年以歌手身分出道，歌曲《Casanova Love》充滿激情的拉丁節奏和精緻的編曲。職業生涯，發行了《Throw It Away》、《Jinjinru》和《A Man’s Tears》等歌曲，之後逐漸淡出歌壇。直到2020年他登上電視節目《特種世界》分享了自己生活上所遇到的困難，他在2017年中風後就一直住在半地下的練習室中。

已故的Charlie Park離婚3次，與首任妻子育有JunJin，幾年前自曝因中風患有左偏癱、言語障礙。他曾在節目中揭露和兒子JunJin的關係表示：「我決定不再聯繫我的兒子，所以我不能參加他的婚禮。這不能怪他，都是我的錯，他給了我很多財務上的幫助，所以我一直感到很抱歉。」