家住台中太平區1名56歲陳姓男子，因近日市府地下汙水道工程施工過程將強制拆除其住家違建，今（7日） 中午陳男致電1999陳情，通話過程中情緒失控，還揚言要對市長盧秀燕不利，太平警分局獲報後，於1小時內立即將該名男子查緝到案、依恐嚇罪送辦。

警方調查發現，家住太平區市民大道附近的陳男，住家附近正進行地下汙水道工程，因為施工將拆除其住家後方廚房，陳男多次陳情，今年中午他撥打1999聲稱已陳情數月均未獲相關單位回映，還和話務人員起口角，對話中還說到「不然是要我殺了市長嗎？」揚言對市長不利等話語。

太平警分局在12時28許接獲1999人員報案，於1小時內立即將該名男子查緝到案，陳男表示，多次向市府相關單位反映，但均未獲得回映，投訴無門，一時情緒激動才脫口而出「情緒性字眼」。而經警方到場勸導，陳男情緒稍平緩，也配合調查，目前全案詢後將依涉嫌刑法恐嚇罪移送台中地檢署偵辦。

太平分局警分局呼籲，民眾遇事要理性處置，政府機關對於民眾反映事項均有一定程序及回復流程，並有相關救濟管道，切勿因一時衝動導致脫序行為，警方均將依法嚴辦，以維護社會安寧秩序。