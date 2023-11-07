英特爾今日舉辦「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」，季辛格親率高層來台演講，分享人工智慧（AI）驅動的「矽經濟」世代來臨，英特爾致力使AI無所不在，將透過攜手台灣供應鏈夥伴開發最新技術和解決方案，以實現AI發展藍圖願景。

季辛格下午接受媒體聯訪，對於媒體提問中東危機對英特爾以色列團隊有何影響，季辛格回應，英特爾是第一個前往以色列投資的大型科技廠，明年投資將屆滿50年，之所以決定投資的關鍵，是以色列團隊擁有無與倫比的執行力與韌性。

季辛格指出，即使爆發衝突，以色列團隊仍再次展現上述的執行力及韌性，當地所有晶圓廠的產品交付均維持正常進度，沒有出現任何失誤。就某個程度而言，這是以色列面對壓力時處於的最佳狀態。

季辛格認為，回顧以色列過往歷史，當地民眾在遭遇巨大挑戰不會退縮，而會挺身而出，繼續完成任務，英特爾透過提供慈善援助等方式，盡一切努力希望員工和家屬能平安度過以哈衝突，也希望中東地區能夠早日恢復和平。

對於與以色列設計及製造團隊的合作關係，季辛格坦言曾經歷一段非常艱困時期，重建公司團隊合作及夥伴關係是重振執行力的一部份，對此稱之為「One Intel」作為推動公司內部文化價值，認為目前對此做得更好，但仍有許多工作要做。

季辛格認為，像英特爾這樣的公司，重建內部文化不會一促而蹴、需要許多年時間，但認為公司每位員工都會感受到業務能量開始重建的趨勢，這種狀況已在美國與以色列間顯現，但需要遍及集團在全球各地的所有據點，目前正在所有據點重建公司執行力。