澤米公司深耕鍍膜產業近20年，專注光學鍍膜、相機模組光學低通濾波器(OLPF)、薄膜光學鍍膜，半導體光學鍍膜等相關研發、生產與銷售，以純鍍膜工藝為技術核心，加上冷加工技術，獲得日系相機零組件鍍膜訂單，2014年開始跨入LED藍寶石及8吋矽晶圓鍍膜，2015年切入車載IC、12吋感測元件及AR/VR/MR相關元件鍍膜，2018年跨入光學指紋辨識/環境光感測，以及2020年進入生物醫療及光通訊等領域，鍍膜技術應用橫跨玻璃、塑膠及晶圓等各式材料，產品應用由單眼相機逐步拓展至半導體車用感測元件、行動穿載裝置及AR/VR/MR硬體裝置等多項消費性電子產品應用，澤米公司擁有各式蒸鍍/濺鍍機台，量測儀器，清洗和切割設備，以及Class-100~Class-10等多個無塵等級生產環境，並參與客戶新產品共同開發生產，是台灣唯一可以滿足傳統光學及半導體領域光學鍍膜服務廠。

澤米去年VR專案產品大量出貨，全年合併營收達9.82億元，稅後盈餘為2.73億元，每股盈餘為4.6元，受到疫情過後消費者消費轉移，消費性電子產品需求放緩影響，今年上半年稅後盈餘3342萬元，年減47.26%，每股盈餘為0.56元，累計前9月合併營收為4億元，年減39.75%，惟目前車用產品目前已占整體營收30%左右，隨著環境光感測、元宇宙及車載產品需求持續增加，預期未來比重持續向上。

目前澤米終端客戶已由日本四大相機品牌拓展至智慧型手錶領導品牌，目前亦已切入全球前兩大車用感測器IC大廠，而遊戲機品牌廠2023年推出之新一代VR裝置，已開始針對玩家回饋意見進行下一代之設計開發，隨著銷貨庫存逐步去化，近期已重啟拉貨，以遊戲機產業產品生命週期5~7年，以及第一代VR產品銷售量550萬台，預估銷量最終可望超越第一代產品；另外美系大廠AR/MR裝置隨著終端客戶產品驗證程序已進入後期，在日、美二大終端客戶之需求帶動下，可望挹注澤米明年營收。

何昆年指出，半導體產品從第一季開始下滑，不過第四季已逐漸回升，甚至可看到明年第一季，在半導體及元宇宙兩大產業客戶成長下，明年。有望較今年兩位數成長

今年半導體相關產品佔澤米營收比重約32%到33%，元宇宙佔比約38%到40%，精密光學佔比約30%；何昆年表示，在半導體及元宇宙兩大產業客戶成長下，明年半導體相關產品佔比可望達40%，元宇宙相關佔比約35%，精密光學佔比約25%。

為因應產業趨勢，澤米預計明年資本支出約1.5億元，購置短波紅外線半導體相關設備、先進封裝8吋/12吋光學玻璃載板及AR眼鏡光學玻璃等設備。

澤米預計12月上旬上市掛牌。