新竹縣「大隘靚行式──新竹大隘文化祭」之「大隘三鄉聯合運動大會」，7日在北埔鄉慈天宮舉辦聖火傳遞儀式，25日運動大會有田徑、球類競賽與各項客庄市集，縣副縣長陳見賢歡迎民眾踴躍到場共襄盛舉，感受傳統的客家文化。

慈天宮主委姜心源點燃油笐火交給客委會副主委周江杰，而後傳遞與寶山鄉長邱振瑋、北埔鄉長莊明增、峨眉鄉長王增忠及選手共同點燃，象徵綿延不斷的油笐火炬，生生不息，更是對大隘三鄉文化傳承的堅守。

主辦這次活動的寶山鄉長邱振瑋表示，「大隘三鄉」聯合運動會停辦近40年，睽違多年重新舉辦，盼藉由復辦運動會凝聚大隘三鄉客家鄉親的團結精神，推廣客家文化，也經由點燃聖火讓客家文化「更猛烈、更熊熊地燃燒」，期藉此打造「南六堆、北大隘」的全國知名度。

副縣長陳見賢說，這項活動已經停辦數十年，感謝三鄉鄉長的用心，讓活動復辦，大隘三鄉在生活、文化上是一體的，往後三個鄉鎮輪流舉辦文化祭的話，能讓客家文化傳承給下一代，並凝聚共識，讓大隘三鄉的鄉親過得更幸福快樂。

客委會副主委周江杰希望大隘三鄉文化祭與運動會，未來能將大隘三鄉從過去至今傳承下來的故事，透過活動讓更多民眾有機會了解在地人文，了解「浪漫台三線」的好山好水。

活動將在25日於寶山國中、雙溪國小舉辦，有田徑、球類競賽如大隊接力、傳統飛鏢、樂樂棒球、桌球及羽球、籃球等，還有親子趣味競賽、客庄遊戲、親子遊戲競賽、客庄市集、創意活動與客庄童玩製作比賽等。