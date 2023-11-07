網紅呼麻事件引發軒然大波，其中更牽涉到百萬YouTuber九妹(Joeman、本名翁雋明)，震驚全台網路圈，本人也在今天(7日)下午拍片向社會大眾道歉。對此律師分析，Joeman跟Toyz的罪狀完全不同，若聲請「戒癮治療」，就可逃過進勒戒所命運，僅需一年內定期就醫治療。

瑞克律師在粉專「瑞克說法-法律.公關.危機處理」發文「百萬網紅的大麻煩」，他表示吸食、持有大麻屬輕罪，法定刑分別是3年以下、2年以下。如果沒前科又都認罪，幾乎可免牢獄之災，僅要去勒戒，而除了勒戒以外，還有一個選項叫做「戒癮治療」，而這次牽涉的網紅很有可能都會聲請後者，就可以不必進勒戒所，只要一年內定期就醫治療即可。

瑞克律師表示，對於當事網紅來說，法律責任不重，難處在於事業、代言的影響和社會責任，他指出Joeman事發後卻還照排程上片，給人利益至上感覺，觀感不佳。

至於與先前涉毒的實況主Toyz有何不同？瑞克律師說，Toyz是販賣大麻，法定刑期可判10年以上，因此認罪後被判4年2個月剛好，他表示，Toyz上訴二審爭取緩刑，必須把刑度壓到2年以下，可以說難度爆表。

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