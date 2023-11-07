民進黨新北市議員黃淑君今在總質詢表示，新北市果菜運銷公司在拍賣時間後，仍有許多「不在正常時間」的交易紀錄，且今年1到9月交易量破1.3億元，懷疑有拍賣員圖利特定承銷人，對此，果菜公司表示，如有任何不法情事經查屬實，絕不寬貸，但如未經查實質疑公司作業不法，打擊第一線的同仁士氣，嚴重影響公司形象，將嚴正抗議。

黃淑君表示，成立新北市果菜運銷公司是希望建立一個快速、公平、安全的交易市場，具有其政策意義，但是農民辛辛苦苦栽培的農產品運到新北市，就是希望可以賣到一個合理的價格，而承銷人也希望透過拍賣機制，買到CP值高的商品，但長期以來，卻不斷地有攤商反映板橋公司品項不好，難以賣到好的價錢，導致攤商流動率高。

黃淑君痛批，正常的進貨時間在深夜的11點半至凌晨2點半，拍賣時間則是3點至5點半，任何的不正常交易紀錄都應該被徹查，黃淑君列表指出，新北市果菜運銷公司早上6時之後尚有許多交易紀錄，平均每個月成交破千萬，直至9月，在不合理交易時間的交易量累積破1億3000萬元的交易額，甚至還有進貨的時間，遠超過合理進貨時間，「新北就是最大菜蟲」。

農業局長李玟說，新北果菜運銷公司負有政策的任務，要讓產地農產品能迅速到達都會區，並能以合理價格銷售。

李玟說明，進貨時間看品項，有些水果像西瓜也會白天進貨，蔬菜從業間開始進貨；正常拍賣時間從凌晨2點後開始 當天貨多到清晨5點多。被為何5點半還有拍賣紀錄？李玟說，有時候因為拍貨量多要把它拍完，確實會有晚一點。

黃淑君表示，之前有接到檢舉果菜公司有不法情事，不滿政風處只打電話去問就以查如不法結案，政風處長尹維治答詢回應，初步了解拍賣理貨員與有些供貨商有家庭旅遊問題，但果菜公司非政府的所謂編制內公務員，是依果菜公司工作契約來聘僱，所以不屬於刑法上的公務員，如無具體事實或不法事證就不會濫行移送，會請農業局相關業務單位了解實際執行情形，強調對所有公務人員、聘僱人員都是要依證據辦案。

黃淑君呼籲農業局、法制局及政風處應一起來抓「菜蟲」，建請相關單位應將交易紀錄移送檢調，讓檢調介入徹查，讓交易市場回歸公開透明，使得農民權益受到保障，而承銷人也能買到好的商品。李玟則表示，有任何非法事情，一定嚴懲、嚴抓，這是持續要做的事情。

新北果菜則提出五點聲明表示，果菜批發市場場地為開放性空間，農友視季節、產量、市況及貨運物流於不同時段到貨，整日皆是到貨時間，在維護農友權益不因殘貨而退回產地或延至隔日銷售更不利售價情形下，除表定拍賣時段開始為2點40分外，直至銷售完畢截止，並無一定拍賣截止時間。

此外，公司除現場拍賣交易外，拍賣交易還包括預約交易、行銷取貨、媒合到貨量大且一拍、二拍後仍無承銷對象者…等等交易情形，往往須等各地市場當日交易紀錄上傳，查詢同品項、同供應代號當日交易金額再行輸入交易系統以完成交易，故會有交易完成時間延後情事，除上述原因外還有當日突發狀況，如常有貨車5點後晚到貨等影響交易完成時間。

另每個批發市場皆有4大供應單位駐在員代表農友於市場內駐場關切，核對每日每一筆進貨交易狀況核對交易資料，代表農民監督每日批發市場作業情形。

以板橋果菜市場為例，每日全場交易金額高達1000萬元到1300萬元，今年度1到9月全場交易金額超過25億元，議員質詢所提出「不在正常時間1到9月交易金額是1.3億元」，占比尚屬合理。