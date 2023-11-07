嘉義市6日中午驚傳一處興建中球館電梯上方夾死楊姓監視器廠商員工，7日檢警相驗，發現53歲死者胸部鈍性外傷、變形，預計10日解剖釐清死因，經初步調查，當時死者發現監視器線路有問題，說要「處理一下」就走出電梯，之後2名工人進電梯，按下電梯沒多久聽到碰撞聲，呂男才意識到同事可能被夾住，救出時楊男已明顯死亡。

警方表示，53歲死者是監視器廠商員工，昨中午與呂姓男子前往這處興建中的球館檢查電梯監視器，當時電梯停在地下1樓，楊男檢修發現線路有問題，跟呂男交待一聲就走出電梯，沒多久，電梯下降至地下2樓，施作結構補強工程的陳姓男子、楊姓女子走進來按下電梯，欲上8樓工作，此時呂男仍在電梯裡進行維修，電梯上升不久就聽到碰撞聲響，呂男才意識到疑似是楊男被夾，馬上報案。

嘉義市消防局救援人員到場，發現楊男卡在地下1樓與1樓的電梯井與車廂壁體間，呂男3人則受困電梯內，2個小時後將楊男救出已回天乏數，今嘉義地檢署相驗，發現楊男胸部有鈍性外傷，右胸撕裂傷，左胸外側胸廓變形，預計10日解剖釐清死因，而今天警方也會同職安中心人員重回現場鑑識，以釐清相關人員的責任歸屬。