駕駛錯過交流道竟直接倒車。（翻攝畫面）

駕駛錯過交流道竟直接倒車。（翻攝畫面）

今年8月某日凌晨4時許一輛自小客車，疑似要下國道1號北向五股出口，以為自己下錯交流道，跨越槽化線變換回主線，往前行駛後又直接停在車道上倒車，再向右跨越槽化線下五股交流道，過程驚險萬分，完全不顧其他用路人的安全，相當離譜，全程被高解析度攝影機完整攝入，國道警方將影像製作成宣導短片，呼籲駕駛人走錯路或是錯過交流道，應至下個交流道迴轉，不得有倒車或是橫越車道等駕駛行為，以免造成事故。

國道警表示，今年6月30日起修正道路交通管理處罰條例部分條文施行，新增第43條1項6款規定，在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛等行為，納入第43條危險駕駛處罰；提高罰鍰上限由新台幣2萬4000元提高至3萬6000元。並吊扣牌照6個月。國道警方對於這種完全不顧其他用路人安全的駕車行為，均以違反道路交通管理處罰條例第43條危險駕車開罰，處新臺幣六千元以上三萬六千元以下罰鍰。

國道沿線幾處交通流量較大、出口匝道回堵嚴重之交流道出口鼻端處設置高解析度攝影機(CCTV)錄影系統，舉發用路人未依規定變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線、倒車、臨時停車等違規，警方都會依法製單。

呼籲駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，跨越槽化線或橫切車道、倒車、逆向等等容易引發事故，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，如果錯過交流道，應至下個交流道，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規，確保國道行車安全。