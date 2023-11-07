AcQUA源少年盧佾暘推出個人單曲〈Always You〉。（種子音樂提供）

AcQUA源少年盧佾暘推出個人單曲〈Always You〉。（種子音樂提供）

AcQUA源少年盧佾暘推出個人單曲〈Always You〉，曲風輕快抒情，唱出「腦海裡一直都是你」的青澀暗戀內心小劇場。他提到一直都很期待能有一首自己的作品，也特別選擇演唱他很喜歡的抒情歌曲類型，希望能夠讓大家單曲循環一整天。

歌曲設定是校園中青澀的戀愛，歌曲意境是走在校園中，恰巧與心儀很久的同學擦肩而過，彼此短暫對視了一下後，各自前往其他地方，在眼神交流時他內心悸動、心跳加速，壓抑隱藏著內心的喜歡之情。由於這首單曲音域較高，加上能夠換氣的地方較少，為此他特別跟歌唱老師請教演唱技巧，並花了兩周時間天天練習，最後用他最舒服又合適的方式詮釋歌曲。

被問到未來若能遇到喜歡的對象，會如何追求對方？盧佾暘表示，會透過聊天的方式更認識對方，從言談中逐漸地建立默契與情感，舒服的慢步調是他的方式，記下對方生活中的小細節，或是默默貼心地幫忙一些事情。他表示：「這首歌曲傳達的內容跟我私下性格蠻符合，講述的是暗戀這件事情，我屬於比較害羞內斂的性格，但是又有屬於自己的浪漫。」雖然沒有直接告白，但是使用歌曲唱出了自己對心儀對象的真誠心意。

盧佾暘感性地說：「這首歌曲也算是送給我的粉絲，我真的很感謝他們一路支持我、給我能量，讓我能夠在追夢上路不孤單，希望能用這首歌曲送給他們，表達我對他們的愛與感謝。」他也鼓勵大家如果有喜歡的人，可以勇敢跨出那一步用自己的方式讓對方知道自己的心意。