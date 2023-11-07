台南市政府交通局於今年初在中西區民生路二段規劃「星鑽交通中心」，路途經歷史文物老樹及濟生醫院，今卻爆出清朝光緒年間所打造的永固金城遺跡埋藏於濟生醫院之下。台南市議員沈震東質疑，星鑽交通中心促參案恐因永固金城存在而難以執行。台南市政府表示，後續將應用透地雷達找出永固金城確切位置，並研擬最適合的促參規劃。

台南市濟生醫院建立於日治時期，原為應對日治初期鼠疫流行而設立，後改設為隔離病院、814空軍醫院、以及台南市警局交通隊拖吊場，現今僅留存一棟主建築，2021年由台南市古蹟歷史建築審議會正名列為歷史古建築。

濟生醫院現已改建為停車場，僅剩一棟古建物。（圖片來源：記者謝欣澤拍攝）

台南市政府原訂將於「星鑽交通中心」促參案中，將濟生醫院修復，後交予業者規劃作為展覽空間、文創手作商店、咖啡館等。今透過GIS古地圖套疊比對，發現永固金城疑似就位於濟生醫院之下。台南市議員沈震東質疑，此促參案恐將因永固金城遺址的存在，使民間業者不敢接案開發。

濟生醫院自2014年起就規劃為臨時停車場，未來預計在附近規劃台南捷運綠線民生轉運站，當前僅保留一棟古建物。地面上所規劃的停車場雖不至於破壞永固金城遺跡，但未來若沒有挖掘計畫，永固金城將不見天日。台南市政府文化局表示，未來會與交通局討論研議，目前運用GIS套疊預估永固金城的位置，後續再應用透地雷達探勘試掘確定遺跡位置。台南市交通局表示，該促參案目前無人投件，現正研擬第二次政策公告文件。交通局承諾將依試挖掘結果研擬最適開發規模之促參規劃，文資調查與促參招商併進，為市府創造最大的投資效益。