繼台南市長黃偉哲6月率團出訪日本群馬縣前橋市，參與當地台南祭後，日本群馬縣前橋市議會議員共組「台灣友好議員聯盟」，於6日訪問台南。友台議員團此行除會見台南市副市長趙卿惠外，也造訪奇美博物館，向日治時期台南市長羽鳥又男銅像致意。並轉交信件，感謝台南市長黃偉哲親自參與台南祭活動。

橫山勝彥轉交信件感謝黃偉哲親自到場前橋台南祭。（圖片來源：台南市政府提供）

台南市副市長趙卿惠表示，前橋市與台南市淵源已久，日治時期台南市末任市長羽鳥又男就出身於前橋市。羽鳥又男在任期間，幫助台南市修復孔廟、赤崁樓等珍貴文物。此外，台南市長黃偉哲也於今年6月前往日本前橋赤城參與台南祭的活動，祭典上販售台南市農產伴手禮。台灣友好議員聯盟會長橫山勝彥表示，感謝台南市長黃偉哲親自到場台南祭，並帶去許多芒果，希望未來能推動與台南市的文化交流。

台灣友好議員聯盟會長橫山勝彥提及，此行前往台南奇美博物館，參訪羽鳥又男銅像。羽鳥又男為日治時期台南市最後一任市長，羽鳥又男在任期間正值太平洋戰爭時期，日本政府財政窘迫、台南市政難以順利施行。羽鳥又男在任期間克服財政問題，修復台南市古蹟孔廟、赤崁樓。並下令保留台南開元寺古鐘，避免被日軍拆做戰爭使用。橫山勝彥表示，此次向羽鳥又男銅像致意，彌補上次來台未能參訪的遺憾。

台南市副市長趙卿惠表示，台南以文化之都聞名，前橋也是誕生眾多知名詩人的文學之都，期盼未來兩市能有更多的文化交流。趙卿惠同時邀請橫山勝彥與前橋市市民朋友參與明年台南四百台灣燈會、國際蘭展等系列活動。