台灣福斯汽車致力於行動解決方案，今年投入230台車與裕隆移動服務事業群合作，除與格上訂閱車及SeaLand汽車訂閱合作推出訂閱式租賃方案，並陸續投入格上短租車隊The Tiguan、The T-Roc及The Polo等車款，為持續推廣新型態擁車模式，滿足各式用車需求，台灣福斯汽車進一步開拓共享汽車市場，於格上Go Smart及LINE GO自遊租雙平台投入The T-Cross及The Tiguan兩款主力車型，透過全方位的租賃方式，讓消費者可以賦予旅程更多彈性。

裕隆移動服務事業也持續擴大車隊及多元品牌布局，首度在共享車隊導入福斯熱門車款，包括擁有最強跨界休旅稱號的The T-Cross 230 Life、The T-Cross 230 Style Design，以及配備先進數位化座艙，為家庭用車首選的The Tiguan 280 TSI Elegance，全車系搭載IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，讓駕駛擁有完整安全防護系統。

除與台灣福斯汽車合作外，裕隆移動服務事業也持續導入多元車款，擁有Nissan KICKS、New Sentra等裕隆集團品牌車款外，也納入SUZUKI Swift、Honda FIT等油電車款，加上豪華車級距推出Volvo XC40後，成為共享車友搶租的熱門車型，此次與台灣福斯汽車合作推出兩款熱門車款，讓不僅讓共享車隊市場成為車型最多的共享汽車品牌，也提供想嘗試德製工藝的消費者，用平價就能體驗豪華車型深度試駕的共享新形態。