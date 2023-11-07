玉晶光10月合併營收25.26億元，較上月減少為27.05%，較去年同月增加9.16%，為歷年同月新高，玉晶光表示，10月營收衰退主要是因客戶的VR需求大幅減少所致，且手機類營收第4季進入淡季，累計前10月合併營收為173.66億元，較去年同期增加10.03%。
展望第4季，玉晶光表示，若未來客戶需求及拉貨穩定，整體第4季合併營收應該優於去年同期。
美系客戶VR產品拉貨高峰已過，玉晶光(3406)10月合併營收為25.26億元，月減27.05%，儘管第4季逐漸進入傳統淡季，玉晶光表示，若未來客戶需求及拉貨穩定，整體第4季合併營收應該優於去年同期。
玉晶光10月合併營收25.26億元，較上月減少為27.05%，較去年同月增加9.16%，為歷年同月新高，玉晶光表示，10月營收衰退主要是因客戶的VR需求大幅減少所致，且手機類營收第4季進入淡季，累計前10月合併營收為173.66億元，較去年同期增加10.03%。
展望第4季，玉晶光表示，若未來客戶需求及拉貨穩定，整體第4季合併營收應該優於去年同期。
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