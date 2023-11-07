Global Mall新北中和推blank.「蓬蓬被子」雙人被原價2728元 、會員獨享價1800元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和推夢特嬌「石墨烯四季健康被」原價1萬8000元、會員獨家價5980元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

京站推東妮寢飾「防蟎抗菌100％羊毛被」原價9360元、京站獨家價2500元，約26折。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站寢麗CL「800織天絲兩用被」原價2萬6800元、特價3980元，二套7500元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋的京都西川「60LF極細天絲兩用被4件式床組」，每套原價1萬6000元、兩套特價8980元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋的mayu＋「簡約泡泡雙人全套4件式床組」，原價2萬800元、特價1萬7680元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

隨立冬帶來寒涼天氣，間接激發寢具類銷量，民眾年末前除舊布新並把握百貨促銷，為禦寒戰提前準備。業者觀察，今年寢具從周年慶起就顯見熱絡買氣，消費者採購重點放在機能被、多巴胺色系機能商品，具蓄熱保暖功能的寢具依舊是熱銷冠軍，鮮亮色彩則能放鬆心情、增進睡眠品質。

Global Mall分析，寢具業績在周年慶加持下，對比去年同期業績成長近15％，保暖被選擇上除了長期熱銷款羽絨被、羊毛被、蠶絲被，消費者也著重科技材質的機能被，好比近年新興的石墨烯材質健康被，具導熱性又不易滋生細菌；或採用超細纖維的蓬蓬被，標榜在家也能體驗飯店般的輕柔保暖感。Global Mall新北中和推夢特嬌「石墨烯四季健康被」原價1萬8000元、會員獨家價5980元；blank.「蓬蓬被子」雙人被原價2728元 、會員獨享價1800元。因應雙11購物季，Global Mall寢具優惠4折起，22日前刷GMpay當日單筆消費滿1111元還贈111元電子商品禮券。

京站觀察，民眾在變化極大的天氣時，多數選購保暖冬被搭萬用毯來應變保暖需求，熱門選擇包含HOYACASA與史努比聯名系列「刺繡華夫格萬用休閒毯」原價3980元、特價1580元；使用獨特3D鬆餅格狀結構設計、微空氣循環技術的寢麗CL「800織天絲兩用被」原價2萬6800元、特價3980元，二套7500元，等同13折；Tonia Nicole 東妮寢飾「防蟎抗菌100％羊毛被」原價9360元、京站獨家價2500元，約26折。

大葉高島屋分析，冬被銷量較上周提升2倍，消費者多選方便可機洗的杜邦被，以及瞬暖、恆溫材質的棉被，如羽絨、天絲等，其中又以mayu＋、WENTEX等寢具品牌最受青睞。現館內的京都西川「60LF極細天絲兩用被4件式床組」每套原價1萬6千元，兩套特價8980元，約28折。10日至23日大葉高島屋APP會員，當日於B1或5F北海道物產展單筆消費滿2千元，可獲寢具區400元電子券。