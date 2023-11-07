有台灣普立茲獎之稱的曾虛白先生新聞獎第49屆頒獎典禮盛大舉行，今年度參賽作品多達445件，其中2019年新增的「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」報名數量再創新高，共有70件報名，今年度獎項由中嘉寬頻-慶聯以「二仁溪的蛻變與重生」作品獲獎。信義房屋副總經理林俊安頒獎表示，信義房屋長年關注社區營造議題，希望藉此攜手民眾共創永續好生活，並且鼓勵媒體報導關注家鄉發展的有志青年，紀錄有助未來城鄉發展的文化能量，讓台灣的良善與信任被看見，喚醒人情味。

獲獎團隊中嘉寬頻-慶聯，以二仁溪的蛻變與重生作品，獲得評審團青睞。作品報導在地生活重心二仁溪當年為經濟發展而累積十數年的嚴重污染，在當地河川守護者努力下逐漸恢復生機，雖危機尚未解除但有在地年輕力量加入環保運動，展現永續傳承。評審團肯定採訪的用心，此報導範圍雖小，但對內容細節描述呈現蛻變難點以及重生的積極意義。獲獎團隊表示，在二仁溪看到社區裡面很多長輩為了環境與社區奔走，也看到新一代年輕人投入，希望透過報導讓更多人知道環境永續與社區營造的重要。

信義房屋常年致力永續，不只落實在經營層面，更投入在企業社會責任上，所推動的社區一家全民社造計畫已長達19年，為單一民間企業支持時間最長、投入金額最多的社區營造計畫。除帶動大眾為家鄉投注心力，信義房屋也希望鼓勵媒體人積極報導社區營造、公共服務、地方創生類新聞，讓大眾關心家鄉、了解社區營造與自身息息相關，從而帶動社會正向循環，故響應增設「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」，自2019年迄今邁入第5年，報名件數逐年增加，今年再創件數新高，共吸引70件報名，包含影音48件、音頻6件、文字14件、數位創新2件，僅取6組入圍，最終由XXX、獲得評審青睞順利奪魁。

林俊安表示，信義房屋自2004年推動「社區一家」計畫，幫助有心改造的社區實現夢想，不僅促進鄰里交流，更希望凝聚人與人的情感，近20年來投入超過5億、協助超過3000個社區圓夢；此外，為讓社區永續發展，信義房屋於40周年時成立台灣地方創生基金會，以平台身分培育地方團隊、推動地方創生，透過資源對接與培訓，讓具有發展潛力的社區能建立起所屬商業發展模式，為地方帶來生機。

林俊安表示，希望透過「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」，鼓勵新聞從業人員關注、報導社造相關議題，進而讓大眾看見台灣社會的良善與美好，也企盼有企業加入共同攜手打造更好的台灣、共創永續好生活。