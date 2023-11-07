活動現場邀請糖友表演國標舞，精彩舞技讓大家讚不絕口。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

新陳代謝科團隊與糖友們合照。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

11月逐漸邁入冬季，不少民眾有冬日進補的習慣，一不注意就容易出現三高問題，加上11月14日是世界糖尿病日，因此大千綜合醫院新陳代謝科團隊特舉辦「輕鬆控糖不荒糖 大千團隊來幫忙」糖尿病病友會活動，現場除分享常見的糖尿病問題，也教導大家冬天進補的健康方法，並邀請講師帶領大家手作低糖蛋糕，以及糖友們帶來精彩的二胡與舞蹈表演，場面相當熱鬧。

大千綜合醫院新陳代謝科醫師李麗青表示，根據統計全世界每年有400萬人因糖尿病或其相關併發症而離世，占全球死亡人口10.7％；而在台灣，罹患糖尿病的人數已超過220萬，深切的影響民眾的健康。

糖尿病的高危險族群包含有糖尿病家族史者、糖尿病前期者、空腹8小時血糖值介於100到125mg／dl者、超過45歲者、體重過重及肥胖者(BMI大於24)、缺乏運動、患有高血壓或高血脂、曾罹患妊娠糖尿病者。

她表示，一旦發生糖尿病時，容易產生中風、視網膜病變、心血管疾病、腎病變、神經病變、足部病變等併發症，因此血糖控制穩定非常重要。

民眾在冬天多有進補的習慣，然而飲食若未控制，容易造成高血糖的問題，因此大千綜合醫院營養師鄧幸書建議，烹調時盡量減少用油，並以植物油為主；肉類多選用瘦肉、去皮雞肉、魚肉等低脂食物，同時避免攝取加工食品。

鄧幸書說，想要穩定血糖，充足的高纖食物是關鍵，因此在用餐前可以先吃一碗蔬菜，不僅可以增加飽足感，避免吃入過量的食物，也能減少身體負擔、輕盈又健康。

糖尿病病友想要預防併發症的發生，李麗青醫師提醒注意下列事項，她表示，良好控制血糖、血脂肪及血壓，還有預防足部受傷，並且每年至少接受一次眼睛檢查，同時定期檢測尿液中的微量白蛋白，如有異常應及早治療，並配合醫囑規律服藥。糖尿病是需要長期照護的疾病，若能將照護的原則融入日常生活中，就能穩定控制血糖，盡情享受人生。