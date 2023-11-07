中職「台灣大賽」G3移師桃園進行，兩隊在棒次上都做出調整，前2戰打完擔任開路先鋒的打者都還沒有安打出現，樂天桃猿由林立扛開路先鋒，二棒交給陳俊秀；味全龍則將前2戰吞下6K的拿莫・伊漾棒次往後調，開路先鋒則由李凱威擔任。

桃猿總教練曾豪駒表示，今天打序做出調整主要是前2戰前段棒次火力沒有展現出來，希望微調後能收到不錯效果。另外，今天指定打擊交給林泓育，廖健富板凳待命，「主要是看整個對戰紀錄去安排，小胖對戰（鋼龍）數據比較好所以由他先上。」

龍隊前2戰都由拿莫・伊樣打第1棒，但他8打數沒有任何安打還吞下6次三振，今天棒次往後調整至第8棒，開路先鋒則交給李凱威。總教練葉君璋說：「凱威算是球隊打者中，各方面都是最穩定的，所以第3戰應該要利用他的優點打這個位置。」

另外，前2戰都先發鎮守右外野的冉承霖今天沒有先發，改由高孝儀進入先發名單，葉總表示，會作人員異動主要是前一場高孝儀比賽中代打感覺是好的，因此將他排進先發。

味全龍先發打序：

第1棒：李凱威（二壘）

第2棒：吉力吉撈・鞏冠（指定打擊）

第3棒：郭天信（中外野）

第4棒：劉基鴻（三壘）

第5棒：蔣少宏（捕手）

第6棒：林孝程（左外野）

第7棒：高孝儀（右外野）

第8棒：拿莫・伊漾（一壘）

第9棒：張政禹（游擊）

先發投手：鋼龍

樂天桃猿先發打序：

第1棒：林立（二壘）

第2棒：陳俊秀（一壘）

第3棒：梁家榮（三壘）

第4棒：林泓育（指定打擊）

第5棒：林承飛（游擊）

第6棒：朱育賢（左外野）

第7棒：成晉（右外野）

第8棒：嚴宏鈞（捕手）

第9棒：陳晨威（中外野）

先發投手：曾仁和