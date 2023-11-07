台灣桌球好手林昀儒5日在WTT法蘭克福冠軍賽連挫日本張本智和、大陸王楚欽與馬龍等世界級好手，首次拿下WTT冠軍賽男單冠軍，7日WTT公布的最新世界排名，一口氣從第12名前進到第6，也和WTT法蘭克福冠軍賽女單冠軍、大陸女將王藝迪成為WTT世界排名首頁的聚焦冠軍輪播幻燈片主角。

林昀儒這次在WTT法蘭克福冠軍賽除了場上展現出色球技，場邊受訪時謙虛的態度，以及用英文回答的模樣，也讓球迷稱讚不已，在國際賽事展現大將之風。

桌球男單世界前五本週排名沒有變動，第1到第5依序為樊振東、王楚欽、馬龍、卡德拉諾（Hugo Calderano）及梁靖崑，只有來自巴西的卡德拉諾，其他4人都是大陸選手，世界前十則有一半是大陸選手，林昀儒名次提升6個位子，是目前世界前20本周名次變化最多的選手；台灣「桌球教父」莊智淵和徒弟高承睿檔分別位居世界第32、33，其餘台灣球員排名都在百名外。

王藝迪同樣藉由WTT法蘭克福冠軍賽冠軍，讓世界排名從第5前進到第3，女單世界前4是大陸女將天下，第1仍是孫穎莎，2到4名為王曼昱、王藝迪、陳夢，台灣女將以陳怡靜第18名最高，不過從第16小退兩席，第53陳思羽、第55簡彤娟、第58劉馨尹、第62李昱諄、第71黃怡樺。