福原愛與台灣桌球好手江宏傑2021年7月離婚，雙方關係依舊經常鬧上媒體版面，先前日媒爆料稱前夫江宏傑已對她提出刑事告發。不過儘管官司纏身，福原愛依舊經常透過社群網站培養粉絲群眾，今（7日）她曬出一顆超大水滴型鑽戒，引發網友關注。

福原愛與前夫江宏傑的關係，現在甚至演變成跨國對質局面。據日本媒體《週刊文春》報導，11月初福原愛被江宏傑提出「刑事告發」，已獲法院判准對福原愛強制執行，若福原愛持續對判決結果置之不理，未來恐面臨2年到20年的刑期。

福原愛積極經營社群網站，培養粉絲群眾。（圖／翻攝自福原愛 小紅書）

不過面對前夫江宏傑提告，福原愛心情似乎沒有受太多影響，今日她大方經營大陸社交平台「小紅書」，分享自己喜愛的配飾，她透露以前比賽會特別帶金色飾品，原因是希望能摘金，影片中福原愛高調曬出大顆鑽戒，並用它來比喻女人，她說鑽石材質不易受損，不會受傷，更不忘自我打氣「相信自己心裡有一顆鑽石，不管怎樣都要堅強」。