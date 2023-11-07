2023台灣投資高峰會由國發會指導，創投公會、私募股權公會共同主辦，亞洲．矽谷和台杉投資共同合辦。總統蔡英文致詞時表示，為了促進台灣產業和經濟發展，政府希望運用私募股權多元且靈活的投資方式，為台灣重要且具策略性的產業投入量能。未來面對後疫情時代的挑戰，政府會持續協助產業調整體質、強化韌性，也會繼續健全投資環境，讓全球不僅看好臺灣，也希望讓投資台灣成為國際市場的主旋律。

私募股權公會理事長翁嘉盛指出，台灣正面臨轉型升級的關鍵時刻，而私募股權基金可為產業增添發展的新柴火，因此如何為台灣產業及重要基礎建設注入資金活水，將是台灣經濟成長的重要關鍵。在強化投資上，他認為可從以下三方面著手：調降保險業投資私募股權基金的風險係數、簡化僑外資審核流程，以及讓私募股權投資業適用穿透課稅規定，以引入多元資金投入台灣策略性產業，不僅幫助台灣企業強化國際鏈結，順利在海外落地打國際盃，同時也促進台灣私募股權產業接軌國際，全力加速台灣創新經濟的發展。

創投公會理事長邱德成指出，創投公會近年致力推動台灣新創圈的發展，今天的護國神山群，幾乎都是創投基金在2000年之前所投資的事業。每一次重大產業發展的關鍵時刻，從資通訊產業、半導體產業到生技產業，創投都扮演打前鋒的角色。但過去20年台灣創投受限於取消租稅獎勵措施，整體創投產業發展停滯，連帶衝擊到台灣的新創事業的擴展及募資。邱德成呼籲政府透過法規調整，獎勵創投投資新創事業，唯有壯大的創投，才可能有精彩的創新。

國發會主委龔明鑫發表「創新經濟建構台灣產業發展新局」專題演講，分享台灣未來發展藍圖。金管會副主委邱淑貞則以「推動資金引導，驅動投資活力」為題，闡述政府如何打造友善資金環境，與產業共創雙贏。同時，佳世達總經理黃漢州、合庫金董事長董瑞斌、台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦、邱德成、翁嘉盛則從產業觀點探討如何刺激台灣產業投資發展。