財政部年底將宣布調高明年綜所稅相關免稅額和扣除額，後年申報明年綜所稅時，相關免稅和扣除額至少可比今年增加2.3萬元。此外，綜所稅課稅級距也可望拉高，以綜合所得淨額130萬元者為例，原本適用20％稅率，明年可降至12％。

依所得稅法規定，綜所稅免稅額、標扣額、薪扣額、課稅級距等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整累計上漲3％以上，即按上漲程度調整。

上次綜所稅免稅額和扣除額調整是2022年，依主計總處最新公布的CPI，累計漲幅達5.5％，已超過3％的水準。

明年綜所稅免稅額因而可望調高5,000元，由9.2萬調高至9.7萬元，標準扣除額調高7,000元，由12.4萬調高至13.1萬元。薪資所得及身心障礙特別扣除額則可調高1.1萬元，由20.7萬調高至21.8萬元。

財政部表示，綜所稅免稅額、扣除額等實際調幅將於今年底公告，明年實施、後年5月報稅時適用。