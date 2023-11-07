人氣YouTuber Joeman是圈內頂流，至今和愛莉莎莎、阿滴、呱吉等等知名網紅合作，也能看到與藝人吳淡如、吳卓源、邱鋒澤、關穎等人拍片，在網紅圈和演藝界都有好人緣，本月6日驚傳Joeman涉毒被逮，他7日拍片承認吸食大麻向社會大眾道歉，好友阿滴轉發高情商表態。

Joeman發出道歉影片後，阿滴轉發到自己的Instagram限時動態寫下12字：「整理情緒，面對錯誤，邁向未來」，既不無腦力挺好友，又表達支持態度，以高情商之姿選擇和Joeman站在一起。對於阿滴的行為，網友評價兩極，有人認為阿滴沒有落井下石很有義氣，也有人認為阿滴在此時不應該發聲。

阿滴轉發Joeman的限時動態表達支持。（圖／阿滴 Instagram）

Joeman畢業於國立交通大學電子工程學系，他大三時曾出版小說《紅野狼》，同時身兼同名電影的副導演及臨演，大學時期也曾在電競圈擔任賽評，曾任科技公司產品經理3年，因此對3C產品有深入見解，頻道起初以開箱不同航空公司的商務艙及艙等體驗為主，後期多方面嘗試，拍片範圍包含手機開箱、看房影片及對決系列單元等等，內容豐富多元，在YouTube擁有257萬粉絲數，是台灣第18位達成百萬訂閱的創作者。

阿滴畢業於輔仁大學英國語文學系，是頻道「阿滴英文」創辦人，同時也是臺灣新媒體影音創作者協會理事長，他曾擔任YouTube推廣大使，也出版過英文教學書籍，今年夏天與Joeman到美國參加微軟和亞馬遜總部，兩人多次合作拍片，阿滴8月更發文為Joeman慶生，可見兩人好交情。

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