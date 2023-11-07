必勝客與IKEA驚喜打造「Lazy Luxury」居家派對空間，示範如何慵懶奢華的在家開趴，並且推出年終限定口味「炙烤大蝦嫩牛比薩」，選用厚切鮮嫩牛排、炙烤大蝦、奶油乳酪等頂級食材；還可升級期間限定「松露起司龍捲風餅皮」或「帕瑪森起司龍捲風餅皮」。

即日起至11月20日，到IKEA內湖店與必勝客合作的派對展間，拍照打卡上傳到社群，就有機會抽中一年份免費比薩。另外，於全台IKEA門市找尋活動QR Code訂購限定款比薩還享有半價優惠。

「炙烤大蝦嫩牛比薩」外帶買大送大、外送買大送小只要880元，小比薩只要620元，限時限量售完為止。深受消費者喜愛的「龍捲風餅皮」，今年一口氣推出兩款：「松露起司龍捲風餅皮」，以經典莫札瑞拉起司加上具有獨特香氣的松露，捲成龍捲風造型餅皮，飄散迷人香氣；「帕瑪森起司龍捲風餅皮」同樣選用經典莫扎瑞拉起司，撒上帕瑪森起司後，每一口都感受到滿滿香濃起司；大比薩升級只要加價135元、小比薩加價105元。