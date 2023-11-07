議會秘書長陳德惠（左二）、議事主任潭進成（中）、法制室主任余玉琳等議會主管今對外說明議場秩序爭議。（王志偉攝）

議會播放，資深議員笛布斯‧顗賚當天質問法制室主任畫面。（王志偉攝）

花蓮縣議會上週開議時，議長張峻認為議員笛布斯‧顗賚「質詢」法制室主任，雙方爆言語衝突，引發「議長關閉議員麥克風」風波。當事人余玉琳今表示，依地方制度法規定，行政人員並非被質詢對象，「直接把我當成質詢對象，經議長制止，仍然故我」，數度哽咽認遭議員霸凌！笛布斯強調「就事論事，據理力爭」。

這起事件發生在上週臨時動議上，因縣府提追加減預算先前被包裹式退回，笛布斯‧顗賚要求法制主任余玉琳說明，質疑為何連實質審查的機會都沒有，就被包裹退回，若預算過不了而無法執行，經費都要退還給中央，對地方發展有影響。

笛布斯提高分貝數度質疑，張峻制止，認為笛布斯‧顗賚不尊重、糟蹋議會，強調基於維持議場秩序，示意工作人員關閉笛布斯麥克風。議會也認為笛布斯事後多次發文傷害議會，很不可取。

有議員提案送交紀律委員會，做出決議要求為笛布斯公開道歉。議會秘書長陳德惠、議事主任潭進成、法制室主任余玉琳及議會主管今天也對外說明。

余玉琳表示，地方制度法第48條規定，縣府官員才是議員質詢對象。她要陳述法律意見，但笛布斯議員就開始大聲斥責，笛布施為五屆資深議員，不會不知道議會行政人員沒有被質詢的義務，況且，預算初審業務，依法是議事組的業務，「質詢」法制室主任也搞錯對象。

余玉琳認為遭受議員「霸凌」，哽咽說擔任公務員以來從未受過的委屈，也喪失了公務人員最基本的尊嚴。

笛布斯發聲明，為縣民爭取權利，據理力爭，因議會把追加減預算包裹退回，影響花蓮縣民的整體權益，但主席（議長張峻）突然大聲斥責、侮辱她的發言，心裡很錯愕跟害怕，到目前為止都還心生畏懼。

她強調非針對個人、也沒有濫用職權，若有人感到不舒服，她願為這主觀意識的不舒服致歉，但笛布斯認為不要模糊焦點，還是要回到程序合法就應該審議，而不是為所欲為，希望大家不要因反對而反對，花蓮縣民權益交到議員手上，希望大家都可以謹守職責，為花蓮縣民爭取最大權益。