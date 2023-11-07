中職總冠軍賽今天要在桃園棒球場進行第3戰，樂天桃猿隊進行打序調整，為了調整前段棒次火力，林立回到開路先鋒，另外參考對戰數據，廖健富沒有先發，改由林泓育扛第4棒。

桃猿隊今天推出本土投手曾仁和掛帥先發，對上味全龍隊先發投手鋼龍。桃猿隊此戰先發打序則分別為林立、陳俊秀、梁家榮、林泓育、林承飛、朱育賢、成晉、嚴宏鈞、陳晨威。

林立在總冠軍賽首戰就打第1棒，上一場調整到第2棒，今天再回第1棒，總計10打數沒有敲出安打。對此桃猿隊總教練曾豪駒表示，「這2場在前段棒次整個火力還沒有展現出來，希望調整一下。」另外，陳晨威也回到首戰的第9棒。

而前2戰的第4棒廖健富今天沒有被排入先發打序，改由老將林泓育擔任第4棒、指定打擊。曾豪駒指出，主要是參考對戰紀錄，因此就先給林泓育下場。目前新秀捕手宋嘉翔都還沒有下場，捕手主要都是嚴宏鈞擔任，曾豪駒則表示，「嚴宏鈞在這幾個系列賽，整個引導上面算滿不錯的，所以繼續讓他蹲。」

例行賽桃猿隊陣中的主力牛棚左投陳冠宇，在總冠軍賽前2場都沒有登板，對此曾豪駒也指出，之前都是參考數據上對戰，因此今天仍會備戰，身體並沒有狀況。（編輯：陳政偉）1121107