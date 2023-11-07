歐洲企業關注臺灣供電狀況，副總統賴清德今天表示，我們希望確保民生及產業供電的穩定。臺灣不但不會缺電，未來供電狀況還會越來越穩定。我們將持續發展「多元綠能」，並推廣地熱、氫能源、生質能、海洋能還有小水力等再生能源的配套。他也會率領政府繼續努力，推動臺歐簽訂自由貿易協定（FTA）或雙邊投資貿易協定（BIA）。

賴清德今天出席「歐洲商會午餐會」討論臺歐關係、經濟發展和外交政策，並感謝歐洲在臺商務協會(ECCT)推動臺歐合作的努力，「現在是臺歐關係史上最佳的時刻」。

他以英文致詞表示，去年臺歐雙邊貿易額首次突破750億美元；歐洲是臺灣最大的外國投資來源，截至今年8月，歐洲對臺投資累積超過570億美元。

許多歐洲領袖近來紛紛強調反對任何單方面透過武力或脅迫改變兩岸現狀的企圖。賴清德指出，作為民主盟友，臺歐雙方認識到臺灣海峽的穩定對國際安全與繁榮至關重要；維護兩岸安全同時意味著維護全球經濟安全。

他與大家分享他的「國家希望工程」政策藍圖提到，重申自己將以和平為燈塔、民主為指南針，並恪守蔡英文總統任內的「四個堅持」，也要在這「四個堅持」的基礎之上，推動「和平四大支柱」，以此來守護區域的和平穩定。

賴清德表示，「國家希望工程」另一個重要面向是投資未來世代。我們希望打造一個公義、永續的臺灣，讓人人都能實現夢想。國人從0到22歲都有足夠的社會支持，讓不同社經家庭背景的孩子都擁有追求夢想的機會。政府將擴大對社會的投資，進一步推動「0到6歲國家一起養2.0」、「長照服務3.0」等政策，落實多元平權的價值。

因應地緣政治的變化，賴清德強調，我們致力成為世界可信賴的貿易夥伴，發展五大信賴產業。在「半導體產業」方面，臺灣在晶片研發成功的背後，有許多國家的參與；在「人工智慧產業」方面，他說，我們會持續發展「可信賴AI」，確保AI的安全性及透明性，並推動數位轉型。

在「軍工產業」方面，他說，臺灣必須透過發展國艦國造與國機國造來自給自足；此外，安控產業敏感且至關重要，臺灣將繼續成為全球供應鏈中可靠的夥伴。在「通訊產業」方面，我們也要發展低軌衛星，不斷地壯大臺灣的科技及經濟實力。

提到能源政策，他表示，我們希望確保民生及產業供電的穩定。如果拿出手機搜尋「今日備轉容量率」，會發現台電總是維持約10％-15％的備載容量。臺灣不但不會缺電，未來供電狀況還會越來越穩定。

賴清德重申，我們將持續發展「多元綠能」。目前臺灣再生能源發電量的佔比已經達到10％以上。除了風電、太陽能外，還要持續推廣地熱、氫能源、生質能、海洋能還有小水力等再生能源的配套。此外，也要繼續推動「深度節能」、「科技儲能」，建造更具韌性的電網。

針對人才議題，他提到，2018年政府針對海外優秀人才發給就業金卡，未來將繼續擴大Talent Taiwan國家層級攬才服務中心，加大對外國學生的支持力度，並增進移工權益保障。我們也會強化產業資源鏈結，並深化新興科技人才培訓，並歡迎來自世界各地的人才，增強臺灣的競爭力。

展望未來，他認為，臺灣跟歐洲可以在再生能源、生物科技產業、5G技術及半導體方面，有更多的合作。他也會率領政府繼續努力，推動臺歐簽訂自由貿易協定（FTA）或雙邊投資貿易協定（BIA）。期盼臺歐夥伴關係能更加牢固，共創繁榮的未來。