11月4日，烏克蘭對刻赤地區的紮利夫造船廠(Zaliv shipyard)發動巡弋飛彈打擊，造船廠多個設備受損，也傳出建造中的軍艦也受波及。最新在社群媒體上流傳的照片顯示，塢內的飛彈巡邏艦遭受巨大破壞，可謂是戰果輝煌。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這是烏克蘭對俄佔克里米亞地區造船廠造成的第2次成功打擊，先前對塞凡堡(Sevastopol,塞瓦斯托波爾)造船廠的轟炸，擊毀了明斯克號(Minsk)大型登陸艦，以及頓河畔羅斯托夫號柴電潛艦(B-237 Rostov-na-Donu)。雖然俄羅斯聲稱可在修復，但新的衛星照片顯示，明斯克號已在拆解；頓河畔羅斯托夫號目前不明，但是潛艦的修復更困難。

烏克蘭武裝部隊稱，多架Su-24M戰鬥轟炸機，攜帶超過10枚的風暴影巡弋飛彈，打擊刻赤札利夫造船廠，而且從一開始就以這艘軍艦做為目標。然而空襲之後，俄羅斯佔領者聲稱「烏軍飛彈打擊不成功，只有一些碎片落入其中一個乾船塢」，讓人們以為俄軍成功攔截了巡弋飛彈。

+1 destroyed russian ship.@StratCom_AFU confirmed that an Askold russian ship was destroyed during Saturday’s cruise missile attack on the shipbuilding plant in Kerch. pic.twitter.com/TRhuXkouYx — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 6, 2023

當時，情報人員已離開，只能從遠處看到造船廠的火光，無法確認軍艦隻是否已被摧毀。不過，到了11月4日深夜，俄羅斯國防部確認，造船廠內的艦艇受損。

11月5日，烏克蘭空軍司令奧列什丘克中將(Mykola Oleshchuk)正式宣布，轟炸行動成功摧毀了「阿斯科德號」(Askold)，這是俄羅斯最現代化的海軍艦艇之一，雖然排水量只有800噸，卻能攜帶口徑巡弋飛彈，是烏克蘭最忌憚的目標。

阿斯科德號屬「卡拉庫特級」(Karakurt-class corvette)，排水量800噸，全長67公尺，安裝了小型相控陣雷達，被稱為最小的神盾艦。該艦於2016年開始建造，2021年下水，目前正在船塢裡艤裝，結果尚未服役就遭到擊毀，真是時運不濟。

奧列什丘克中將說：「阿斯科爾德號被摧毀，不僅是對俄羅斯海軍能力的打擊，也顯示了烏克蘭捍衛主權、抵抗外國佔領的決心。」