談到萬華，馬上讓人聯想到街友、流鶯亂象等負面詞，當地環境、治安堪憂，即便地方政府試圖解決問題，不過並未獲得太大改善。《中時新聞網》近日做了系列報導，實際走訪傾聽居民心聲。一名住在艋舺公園附近居民妮妮(化名)接受訪問，吐露長年壓抑憤怒心聲外，更透露遭噁男，「比數字、問價格」的騷擾經驗。

獨/萬華噁男上下打量「比數字、問價格」！ 正妹不忍火大反擊：不舒服

住在萬華20多年，街友對環境的衝擊，妮妮表示，「環境變很髒亂，有些人認為善心人士來發便當，但對我們住戶來說蠻困擾的，很多街友擺明就是不工作，並非真的很可憐，且附近犯罪率也提升」。

萬華居民透露，被怪伯伯比數字、問價格的騷擾經驗。(游定剛拍攝)

談及夜歸返家被騷擾的經驗，妮妮說，「附近有些阿姨(流鶯)在做性交易，我很晚回來就會有一些阿伯上下打量，『欸！小姐』，然後比一個數字、問價格，讓人覺得很困擾。」妮妮進一步說，「我可能只是站著等朋友，就會有阿伯上前說，『小姐可以跟妳要根菸嗎?』然後用很猥褻的方式看著妳」。

善心人士發便當給街友，造成環境遭亂，住戶坦言「很困擾」。(游定剛拍攝)

妮妮衷心期盼地說，「可以改善現況，不過大部分政策都是幫街友找工作等，但問題根本不是在這，像早期艋舺公園是沒有駐衛警，到現在有人在巡邏，其實沒有任何改善，希望有更多的作為」。

龍山所所長楊進華表示，艋舺公園設有駐衛警巡守，確保民眾安全。(萬華分局提供)

龍山所所長楊進華表示，「民眾行經艋舺公園遭騷情形，可立即撥打110請求警方協助，同時轄區警方會在艋舺公園進行定點的守望勤務，並加強周遭的巡邏，以確保民眾的安全」。

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