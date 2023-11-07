蔡英文總統今（7）日下午出席「2023台灣投資高峰會」時表示，吸引全球企業「投資台灣」，一直是政府重要的目標；從2019年開始推動「投資台灣三大方案」，吸引許多海外台商回臺投資，本土企業也擴大投資；這幾年來，也透過投資新創，促進台灣產業創新轉型。未來，面對後疫情時代的挑戰，政府會持續協助產業調整體質、強化韌性，也會繼續健全投資環境，讓全球不僅看好台灣，也希望讓投資台灣成為國際市場的主旋律。

蔡英文表示，吸引全球企業「投資台灣」，一直是政府重要的目標。這幾年來，面對全球經濟情勢發展以及企業投資布局的變化，政府努力改善台灣投資環境，提供土地租金優惠以及專案貸款等協助措施。

蔡英文提到，為了促進台灣產業和經濟發展，政府也希望運用私募股權多元且靈活的投資方式，為台灣重要且具策略性的產業投入量能。因此，政府協助符合資格的私募股權基金，取得保險業或其他資金，強化產業發展實力，國發會也在今年6月正式擔任私募股權基金的主管機關。

蔡英文指出，現在私募股權投資商業同業公會已經成立，她除了要感謝翁嘉盛總經理擔任公會首任理事長，也要請所有公會夥伴，扮演政府和企業的溝通平台，推動台灣資本市場國際化，引進國內外資金，投入台灣的策略產業。

蔡英文提到，政府從2019年開始推動「投資台灣三大方案」，吸引許多海外臺商回臺投資，本土企業也擴大投資，截至今年10月，累計總投資額已經超過2.15兆元，帶來超過14.8萬個就業機會。

蔡英文認為，台灣要維持國際競爭力，吸引更多投資，創新能量也非常重要。這幾年來，我們透過投資新創，促進台灣產業創新轉型。國發會所推動「NEXT BIG」新創台灣隊，不僅在台灣站穩腳步，更積極拓展國際市場。今天的活動，也邀請3位在今年選出的NEXT BIG來分享經驗，相信大家都會有許多的收穫。

蔡英文指出，台灣新創的發展是一步步的累積，國發基金從2017年開始推出「創業天使投資方案」，到現在已經投資241家新創，帶動投資超過119億元；台灣的新創從2015年2300多家，成長到7400多家，新創獲投金額也從2015年8.4億美元，大幅成長，去年已經超過22億美元。

蔡英文表示，在台灣有越來越多企業，透過投資、併購以及業務合作等方式，將創新能量引入既有產業，新創也可以運用企業優勢，取得資金支援、試驗場域，以及廣大的海內外市場網絡，創造雙贏。

蔡英文強調，未來面對後疫情時代的挑戰，政府會持續協助產業調整體質、強化韌性，也會繼續健全投資環境，讓全球不僅看好台灣，也希望讓投資台灣成為國際市場的主旋律，「我們一起加油」。