才剛送別維也納愛樂、奧斯陸愛樂，本周又有天團來台灣！萊比錫布商大廈管弦樂團由首席指揮安德里斯・尼爾森斯領軍，將陸續到高雄、台中和台北演出，並和日本鋼琴家藤田真央合作，演出舒曼鋼琴協奏曲。

尼爾森斯目前同時擔任分處大西洋兩岸的萊比錫布商大廈管弦樂團首席指揮，以及波士頓交響樂團音樂總監職務，並且和維也納愛樂密切合作，每年維也納愛樂新年音樂會，2020年由他指揮的場次，創下全球百萬觀看人次紀錄，此外，其錄音作品曾多次獲得葛萊美獎。

藤田真央現年24歲，以敏銳的音樂直覺以及渾然天成的琴藝，被古典樂界視為難得一見的奇才，曾獲柴可夫斯基國際大賽鋼琴組銀牌，他生平第一個國際獎項是2010年在台灣舉辦的世界菁英賽。目前活躍於歐洲和亞洲樂壇，曾和慕尼黑愛樂、義大利史卡拉愛樂等樂團，以及佩特連科、艾森巴赫等知名指揮合作。

萊比錫布商大廈管弦樂團源起於1743年一群愛好音樂的貴族和平民，樂團對歐洲歷史和現代音樂特殊貢獻，獲得歐洲文化遺產認證，許多偉大作曲家的作品剛完成後，都交由此樂團進行首演，包括貝多芬第五號鋼琴協奏曲《皇帝》、舒伯特第九號交響曲《偉大》等諸多名曲。而孟德爾頌、福特萬格勒等大師都曾擔任首席指揮引領樂團發展，尼爾森斯則在2018年接任首席指揮。