日本傳奇棒球選手鈴木一朗雖然在2019年退役，但今年已50歲的他仍寶刀未老，近日前往北海道指導高中生打擊技巧時連連開轟，其中一球甚至打破3樓教室的玻璃，讓鈴木一朗當場露出「牙敗」的表情，逗得學生們全都哈哈大笑。

綜合日媒報導，目前在水手隊擔任球團總裁特助的鈴木一朗，本月4日前往北海道旭川東高中指導打擊技巧，向小球員們分享自己棒球人生，也祝福該校能夠闖進甲子園。

其中，鈴木一朗在講解打擊技巧時，親自拿著球棒上陣打擊，提醒球員們不論身體有多疲勞，都要保持擊球的姿勢，結果不只多球飛越防護網，還有一顆球打破3樓教室的玻璃，讓鈴木一朗超尷尬，難得露出「一臉做錯事」的表情。

在當天的打擊練習中，鈴木一朗一共打擊了63顆球，最遠飛行距離推估達到130公尺（約426英尺），讓接受指導的小球員們看得驚嘆連連；隔天他再度打了91球，這次有一球右外野的界外飛球，打破了學校行政單位辦公室的窗戶。