《無聲夜》的拍攝一共撞毀了18輛車。（車庫提供）

由《捍衛任務4》製作團隊打造，《變臉》、《英雄本色》動作名導吳宇森最新力作《無聲夜》，將於12月1日上映，是吳宇森暌違20年再度執導的好萊塢電影，火爆刺激的動作場面自是不可或缺，這次拍攝一共撞毀了18輛車，使用警方真正會使用的槍枝，觀眾在大銀幕上看到的爆炸、火光、煙霧，也都是在現場直拍，絕非依賴電腦動畫可比擬。

《無聲夜》由《自殺突擊隊：集結》性格男星喬爾金納曼領銜主演，故事描述1名父親年幼的兒子因為捲入幫派槍戰而意外喪命，滿腔怒火的他誓言要讓這些人血債血償。《無聲夜》讓美國各界引頸期盼，《紐約時報》更將其列為「歲末最值得期待的電影」，與《飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌》、《夢行者保羅》等強片並列。

吳宇森是許多好萊塢大導演的偶像，名導昆汀塔倫提諾就是其中之一。然而，吳宇森當初剛到好萊塢時，發展並沒有那麼順遂。昆汀塔倫提諾透露，早年有次他跟某片廠主管開會，對方談到吳宇森的首部好萊塢電影《終極標靶》，表示這部片的內容「太超過了」，並訕笑道：「他拍動作片沒問題吧？」當時年輕氣盛的昆汀塔倫提諾聞言，忍不住回嗆：「對，他當然可以拍動作片，就像米開朗基羅可以畫天花板一樣！」