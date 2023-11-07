2023年進入倒數階段，11月運勢又會如何發展？塔羅牌老師艾菲爾在臉書點名財星閃耀的4星座，11月時他們能在職場上大顯身手，努力終將被看見，遇到發財的機遇，有望被加薪或升遷，甚至還會發橫財。

▎第4名、摩羯座

摩羯座11月將迎來驚人的財富，獲得升職或加薪的機會，長久以來不懈的努力都將有成果，摩羯座應樂於接受，並繼續堅持職業原則和責任感，有助於獲得更多信任與尊敬，財富之路將鋪平一條光輝燦爛的大道，摩羯座11月職業生涯蓬勃發展，為其財富生活帶來更多榮耀。

▎第3名、雙子座

雙子座將迎來絕佳的財富機遇，可能是跨國合作案或前景看好的高報酬投資計畫，除了要好好把握外，更須充分發揮才智與說服力，伴侶會對他們信心滿滿，促進雙方的感情，同時也要維持人際關係，有助於財富滾滾而來，11月財運從天而降，如同一場璀璨的流星雨，為生活帶來更多幸運和財富。

▎第2名、天秤座

天秤座11月有望創業或轉職，才華會獲得展現的機會，並得到無數人的幫助與高度肯定，工作機會就像一塊璞玉，等著被挖掘，天秤座要勇敢去追求理想，才能抓住這個機會，但要記住保持一貫的優雅和內外平衡，才能使財富如河水源源不斷湧入。

▎第1名、處女座

處女座在11月會經歷一場驚人的財富風暴，錢財來源可能是親友留下的遺產，或是出乎意料、橫空出世的巨額獎金，使他們的財務生活出現變化，但享受同時別忘了這份恩典，要明智地規劃和運用，別浪費在無謂的消費，也不要過於吝嗇，可以將部分財富捐給有需要的人或組織，能夠提升福報和人氣，使財富之道更加光明璀璨。