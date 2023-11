NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳日前返台引發討論,近日又點名成龍擔綱他的自傳電影主角,話題不斷。黃仁勳近日受訪時,被問到若回到30歲,他會創辦什麼公司?沒想到黃仁勳竟說「我不會這麼做!」他強調創辦輝達,難度比當初想像的高一百萬倍,「如果有人知道創業要經歷到這些,我不認為有任何人會想要這麼做!」他還談到創業家的「超能力」。女人迷創辦人張瑋軒整理這段訪談精華,直呼用字精準栩栩如生。

張瑋軒6日在臉書發文提到,黃仁勳最近接受一個PODCAST《Acquired》訪問,被問到如果此時此刻能回到30歲,他會創辦什麼公司?沒想到黃仁勳的回答是——「我不會這麼做!」主持人當場放聲大笑著,彷彿這是一個笑話,但當鏡頭切回至黃仁勳,我卻奇異地看見他很平靜地說:「我不會這麼做的。原因很簡單,創辦任何公司,包括輝達,難度比我想像要高過一百萬倍,我們沒有任何一個人預料到這樣。」

「接著他清晰描述著創業會遇到的心境挑戰,清晰到每一個字句,我都能會有畫面與強烈共鳴感受!」張瑋軒這麼形容,黃仁勳強調「創業家會意識到痛苦和折磨、而且會感覺到異常的軟弱、必須承受的無盡挑戰、還有難以言喻的尷尬與羞恥、再列出所有可能會出錯的清單,如果有人知道創業要經歷到這些,我不認為有任何人會想要這麼做!」黃仁勳語氣輕鬆但是犀利地說「沒有任何一個頭腦正常的人,會這麼做!」

張瑋軒指出,然後黃仁勳提到創業家必須要擁有的「超能力」,他是真的使用“superpower”這個英文。黃仁勳表示:創業家的超能力是———創業家不會知道「這有多難」 (how hard it is) ,創業家只會問自己「這能多難」 (how hard can it be)。他甚至進一步說著:「即使到今天,我都還在哄騙 (trick) 我的大腦,讓自己去想——這能有多難。」「我必須這麼做。」黃仁勳表情不帶一絲戲劇化,而是一派冷靜的形容。他坦承,他也必須專注地去想「這能有多難」,而不是「這有多難」。

為什麼不要去想這有多難?黃仁勳也給了答案——「你必須讓自己相信,這沒這麼難。因為,這一路真的會比你能想像的要困難太多太多!」簡單來說,因為這真的太,難,了!箇中之難,難到無法想像。所以告訴自己專注在「這能有多難」就是創業家(能心力健全地活下去)的訣竅。「所以你問我,要不要再來一次,回到三十歲,把創業作為人生之途?我會說這實在是太超過了!( I think it’s too much, it’s just too much……)」

張瑋軒直言,黃仁勳的這段訪問,是一段誠懇真切的對話。自己一方面難以想像他是怎麼走來的,但一方面,做為同道中人一個創業者,他用字之精準,他是怎麼走過來的又是如此栩栩如生。十年寒窗無人問,一舉成名天下知,而他就這樣走過了30年,硬生生地走出前無來者的一條路。而最安慰的是,身邊那群人竟然還在。這能有多難呢?How hard can it be? 連他迄今每天起床都還會這樣跟自己說。