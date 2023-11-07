許多人都曉得，睡眠不足會對身體健康帶來很多壞處，其實睡太多也絕非好事。對此，翰醫堂中醫診所中醫師陳國誌表示，睡太多易增失智症、中風及心臟疾病的風險，建議睡眠時間不要短於6小時，也勿超過9小時。他並分享6個有助入睡的好習慣，像是每天曬太陽30分、睡前不用3C產品等，都能對提升睡眠品質產生正面影響。

陳國誌在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文表示，睡太多、太少都不好，睡太多易增加失智症、中風、心臟疾病的風險；睡太少則會造成反應力、記憶力下降，建議睡眠時間不要短於6小時，也勿超過9小時。

談及改善睡眠品質的方法，陳國誌分享，不妨可從下列6個小習慣開始做起：

1、每天曬太陽30分：白天適度曬太陽，控制褪黑激素的分泌量，到晚上自然就會產生睡意。

2、控制睡眠時間：「睡越久身體越好」的觀念絕對是錯誤的，應控制夜間睡眠不要超過8小時；另外，午休不要超過40分鐘，也有助身體穩定，促進睡眠品質。

3、睡前不用3C產品：務必改掉睡前滑手機的習慣，手機的藍光很有可能影響松果體，讓身體誤以為是在白天，反而不容易睡著。

4、睡前不進食：睡前2小時別進食，要是吃了食物反而會讓消化系統無法休息，影響到晚上睡覺。

5、適度運動：規律運動能改善睡眠，尤其白天運動又比晚上時段好，不僅能減少入睡時間，更可以增加深層睡眠的時間。

6、助眠茶飲：適度飲用茶飲，也能達到改善體質及放鬆身心的效果。如枸杞菊花茶、龍眼冰糖茶、百合茶等，都有安神助眠的功效，建議可於晚餐飯後或睡前飲用。