2023年只剩不到2個月就過完了。展望明年，想好去哪裡旅遊了沒？《國家地理旅人》雜誌評選出30個「2024年最酷去處」，大自然、大都會兼具，幾近半數都在歐洲，台灣台南是亞太僅占4席亮點之一。

美國有線電視新聞網（CNN）6日報導，《國家地理旅人》（National Geographic Traveller）雜誌英國版日前評選出30個最令旅人期待的旅遊目的地「最酷榜單」（The Cool List 2024），指標飯店開業、自然生態、火車旅行、體育賽事、登山、美食等亮點，都成了這份榜單的誘人元素。30處之中，印度東北部錫金省（Sikkim）、台灣台南、中國西安、澳洲維多利亞省位於亞太。

《國家地理旅人》評論，台南是台灣最古老的城市，曾是台灣的首府，明年建城400年，1624年起由荷蘭人治理始奠定城市基礎，歷經漢族、西班牙、日本不同文化統治，長達好幾個世紀，武德殿、神農街、堡壘塔樓、寺廟等歷史建築與遺跡豐富。除了歷史風情，擔仔麵、棺材板等多采多姿的台南小吃也非常吸引人，CNN提及的台南小吃則有豆花、鱔魚麵。此外，台南以豐富多樣的傳統活動出名，元宵節鹽水蜂炮喧囂激烈最是令人難忘，不過不太適合膽小的人。

「棺材板」是名聞國內外的台南傳統小吃之一。（報系資料照片）

《國家地理旅人》形容，8000多尊秦始皇兵馬俑默默埋在西安田野底下長達2200年，直到50年前才因為農人鑿井發現1只塑像人頭終於出土，後來由聯合國列為世界文化遺產。2022年中國新成立的382間博物館，位於西安的陝西考古博物館就是其中之一。

入榜的歐洲14個亮點包括：阿爾巴尼亞阿爾卑斯山（Albanian Alps）、北愛爾蘭貝爾發斯特、義大利北部艾米利-羅馬那大區（Emilia-Romagna）、搭臥鋪火車遊歐洲、蘇格蘭西南角加洛韋與南艾爾郡（Galloway and Southern Ayrshire）、挪威北部諾德蘭（Nordland）、英格蘭北約克郡、義大利龐貝、芬蘭塞馬湖（Saimaa）、愛沙尼亞塔圖（Tartu）、德國主辦2024歐洲國家杯足球賽、馬爾他首都法勒他（Valletta）、威爾斯的威士忌酒廠、愛爾蘭野性大西洋公路之旅（Wild Atlantic Way）。

美洲有9地入榜：智利阿塔卡瑪沙漠（Atacama desert）、祕魯首都利馬、阿根廷伊貝拉溼地（Ibera Wetlands）、島國多米尼克、墨西哥尤加丹半島（Yucatan Peninsula）、美國紐約州、美國德州、美國佛州邁阿密、加拿大諾瓦斯科細亞省。非洲則有獅子山共和國、盧安達野生動物阿卡蓋拉（Akagera）國家公園、馬達加斯加安德雷法納旱生林（Andrefana Dry Forests）3地獲選。