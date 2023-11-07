【全程字幕】梁文傑出入招待所吸加熱菸 侯友宜火力全開狂酸「這句」 @ChinaTimes

陸委會副主委梁文傑被爆出在新潮流聚會違法吸加熱菸，還出入招待所，他與民進黨總統參選人賴清德同屬新潮流派系出身，國民黨總統參選人侯友宜今天赴桃園參加活動意有所指痛批，新潮流的事情真的有夠多，人人都在說「新潮流不散、台灣賠一半」，難怪民眾都在說「別再投給新潮流的人當總統了」。

侯友宜批評，新潮流之前先是把綠電、綠能變成綠金來發財，之後則有傳出當別人的門神，難怪到基層時，人人都在說「新潮流不散、台灣賠一半」，而現在又有新潮流的官員無視法律規定、帶頭違反法律的行為，也因此大家都說，「別再投給新潮流的人當總統了」。

另外，針對監察院促請行政院督導所屬機關改進個資外洩及網路詐騙問題，有立委抨擊監察院不敢對單位提出糾正案，不如廢掉，對此侯友宜則表示，這些年來詐騙集團橫行，每年詐騙犯罪金額高達700億元，行政院雖然成立打詐國家隊，但完全沒有發揮應有的功能，人民痛苦不堪，然而對此監察院竟是輕輕放下，已讓人民對政府失去信任。

他強調，監察院要重視此事，好好去糾正相關單位，打擊詐騙犯罪應該從源頭進行管理，如數位發展部應嚴格把關假訊息、詐騙廣告的傳播，並防止人民個資外洩；金管會則嚴加管制洗錢管道，斬斷人頭戶金流；法務部更對詐欺犯從重量刑，這樣才能有效打擊犯罪集團。