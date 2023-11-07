日本首相岸田文雄結束訪問菲律賓後，菲律賓官方隨即發佈，菲國海岸警衛隊將通過日本提供的資金追加接受5艘全長97米的大型巡邏船（MRRV）。菲律賓交通部強調，「菲律賓的海上警備能力將進一步提升」。

據《美國之音》報導，菲律賓交通部表示，加上已交付的12艘船，日本援助菲律賓海岸警衛隊的船隻總數已達17艘。菲律賓交通部長海梅．包蒂斯塔（Jaime Bautista）說，這將成為菲律賓海岸警衛隊現代化措施的一部分，海岸警衛隊主要使用這些船隻進行海上執法、補給，也用於執行搜索救援任務、人道援助和災害應對工作。

報導表示菲律賓與中國在南中國海對立激化之際，美國與日本相繼表達強勁支持。美國總統拜登表明對菲律賓的支持「堅若磐石」，並重申致力於美菲共同防禦條約。

日相岸田文雄日前在菲律賓國會發表講話時表示：「在南中國海，保護海洋自由的（日美菲）三邊合作正在進行中。」他指出，日本至今已提供菲律賓12艘巡邏船，日本將繼續幫助菲律賓提升安全保障能力，為地區的和平與穩定做出貢獻。

岸田文雄和菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）上週五會晤後還同意啟動《互惠准入協定》（RAA）的締約談判。該協定能簡化軍隊互訪及武器彈藥運輸的程式，促進兩國軍隊的互相操作性，被視為「準同盟」的防衛合作。由於菲律賓和日本是美國最親近的的兩個亞洲盟友，日菲簽署RAA將大幅擴充包括美國在內的3國聯合訓練，以提升威懾力。

對於南海情勢，菲律賓海岸巡防隊、美國海岸防衛隊及日本海上保安廳今年6月展開首次「肩並肩」（KAAGAPAY）3邊海事演習，以強化聯合行動力，保衛海域安全。

菲律賓與中國10月下旬發生船隻衝撞事件，菲律賓和中國為此互相指責對方行動加劇緊張局勢。兩國軍方上月底又在斯卡伯勒淺灘（中國稱黃岩島）周圍對峙，指控對方「入侵海域」。