台南下營弘昌碾米廠多次邀請學校單位，帶著學生體驗割稻、碾米的過程。（下營觀光休閒農業協會提供／張毓翎台南傳真）

下營觀光休閒農業協會表示，希望藉由這次小旅行試水溫，了解大眾消費習慣和喜好，計畫未來發展成固定遊程。（下營觀光休閒農業協會提供／張毓翎台南傳真）

台南市下營區農特產品從稻米、黑豆、文旦，再到白鵝、蠶絲等十分多樣，公所今年輔導轄內業者成立「下營觀光休閒農業協會」，推動在地產業發展觀光，11日將首次辦理小旅行，帶領遊客走訪特色農場、廟宇文化景點，藉由這次活動試水溫，了解大眾消費習慣和喜好，計畫未來發展成固定遊程。

早年下營區農會和在地產銷班成立休閒農業場域，如白鵝休閒農場、尋覓桑田、田媽媽鵝鄉園餐廳等輔導農友栽桑養蠶、養鵝等，結合在地觀光、自然生態，規畫農遊活動，吸引大批遊客造訪，但因沒有配合土地法令轉型或配套措施而沒落。

市府輔導下營成立休閒農業區後，相關法令能獲鬆綁，並有機會促進異業結合，吸引更多人潮。下營區長李宗翰說，許多在地業者投身有機農業及自然農法，積極開發休閒農業體驗活動、套裝遊程和食農教育課程，期待在農業政策加持下，注入更多觀光活水。

下營觀光休閒農業協會目前會員數有41位，涵蓋農場、餐飲等團體單位，11日將舉辦小旅行活動，參訪點規畫弘昌碾米廠、惠生泉有機菇場、白鵝生態休閒農場、一畝田香草莊園、下營區農會產業文化館、宥鈞觀光田園及阿興168鵝肉專賣店等7處，並結合下營上帝廟及茅港尾天后宮等在地大廟。

下營觀光休閒農業協會說，弘昌碾米廠、白鵝農場及一畝田香草莊園皆已取得特色場域認證，惠生泉菇場取得慈心有機認證都相當不容易，下營除了有蠶桑、白鵝、黑豆、文旦等四寶，更有知名的台19甲公路「鵝肉公路」，未來希望結合相關業者，持續發展農遊體驗行程。