烏克蘭財政部長馬欽柯（Serhiy Marchenko）警告，如果西方國家的進一步支持未能到位，那麼2024年預算將至少出現290億美元（約新台幣9344億元）的資金缺口，將使該國陷入危機，還可能會「波及」到歐盟。

綜合美國媒體《政客》（Politico）以及《今日俄羅斯》（Russian Today）馬欽柯在烏克蘭議會2024年預算進行投票之前，於本週一向美國媒體《政客》（Politico）發表了這一言論。他承認「宏觀經濟穩定的保持相當重要，因為除了戰爭，我們還會面臨經濟危機。如果烏克蘭陷入危機，將對歐盟產生波及效應，」

Ukraine without the help of allies in the West faces a hole in the budget for 2024 in the amount of $ 29 billion - the head of the Ukrainian Ministry of Finance Sergey Marchenko



@ukr_leaks_eng pic.twitter.com/juCRKKgElk — Zlatti71 (@djuric_zlatko) November 6, 2023

他斷言：「烏克蘭經濟危機的後果對烏克蘭和整個歐洲都將非常非常具有創傷性，因為它可能導致移民問題，還將會導致歐洲食品商品價格的大幅上升，特別是可能再次上漲的石油和天然氣價格，」

馬欽柯還重申基輔希望能夠獲得，西方凍結的俄羅斯資產，估計至少價值3000億美元（約新台幣9.66兆）儘管基輔長期以來一直呼籲扣押這些資產並轉交給烏克蘭，但西方迄今尚未提出合法化的機制。

他表示：「烏克蘭有權優先獲得這些俄羅斯凍結的資產，以用於烏克蘭的重建。」

此外馬欽柯對烏克蘭愈來愈多的反貪腐改革呼聲不以為然，他認為，國際援助不應該與貪污問題有所聯繫。

上個10月初，美國媒體《政客》報導稱華盛頓對烏克蘭的貪腐問題「比他們公開承認的要擔心得多」報導援引了一份敏感文件，該文件顯示烏克蘭的大規模貪污最終可能迫使西方盟友放棄支持烏克蘭對抗俄羅斯。

與此同時，拜登政府提出了一項新的籌款請求，旨在為烏克蘭籌集超過600億美元（約新台幣1.93兆）的資金，但遭到了國會內的共和黨人的強烈反對。

一些共和黨議員呼籲總統要求更多的資金監督，並澄清他最終希望從基輔和莫斯科之間的長期衝突中獲得什麼。