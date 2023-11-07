高雄市長陳其邁7日出席高雄市進口雞蛋稽查專案報告時表示，從產地到餐桌，地方政府與中央政府充分合作，落實食安五環，針對日前的缺蛋問題，在追查過程裡發現總計有425萬顆左右的蛋流向不明，市府也立刻移送檢調機關徹查，並罰款達1,130萬。

陳其邁表示，有關信興、台農進口蛋品流向事件，市府追查源頭向農業部掌握到約有828萬顆，扣除流向大型通路商238萬顆及合理耗損，約有425萬顆進口蛋因廠商拒絕提供說明其他蛋品來源及流向，市府也協請檢調機關深入追查搜索、強制處分及犯罪偵查，以盡速查出犯罪樣態及涉嫌情事。

此外，陳其邁說，針對進口蛋事件，高雄依據食安法加強查驗，加重黑心廠商責任，衛生局查察違法絕不寬貸，採連續罰，是六都開罰最重，任何危及食安事件的追查，市府會嚴格把關各式通路，包括賣場、市場等，加強查驗密度，尤其針對進口蛋或加工蛋部分，包括查察、架上貨品抽查等，如有涉及不法嚴加重罰，以確保民眾吃得安心。